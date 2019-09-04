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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

04.09.2019 22:26 Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 715 bin 799 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 184 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 502 bin 925 lira aktarıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

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