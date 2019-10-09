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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.

09.10.2019 22:04Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 107'şer lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 533'er lira, 4 bilen 2 bin 977 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 212 kişi 29'ar lira, 3 bilen 87 bin 539 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 450 kişi 7'şer lira ve 1 artı 1 bilen 179 bin 918 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

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