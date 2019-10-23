Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701'er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417'şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25'er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA