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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 978 bin 803 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

06.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:42 Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 978 bin 803 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 944'er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 602'şer lira, 4 bilen 3 bin 224 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 202 kişi 29'ar lira, 3 bilen 96 bin 20 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 60 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 153 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Hatay'ın Kırıkhan, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

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