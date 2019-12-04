Haberler » Güncel » Şans Topu çekildi (2) - Haber

Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

04.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:58Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04 ABD ve Sudan 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacak - Haber
22:04 Muğla'daki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı - Haber
22:03 27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber
22:02 Azil oturumu adalet komisyonu'nda görüşülmeye başlandı - Haber
22:00 Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:55 Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:10:57