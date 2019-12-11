Haberler » Güncel » Şans Topu çekildi (2) - Haber

Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 965. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 881 bin 455 lira haftaya devretti.

11.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:50Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 965. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 881 bin 455 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3 bin 877'şer lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 492'şer lira, 4 bilen 2 bin 976 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 776 kişi 29'ar lira, 3 bilen 82 bin 155 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 693 kişi 6 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 187 bin 423 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:26 "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programında "muhacirlik" konuşuldu - Haber
22:25 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Haber
22:25 Yağmur, Bodrum'da etkili oldu - Haber
22:25 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Jastrzebski Wegiel: 3 - Halkbank ANKARA: 0 - Haber
22:25 Kozan'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Haber
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Haber
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Haber
11.12.2019 22:29:16