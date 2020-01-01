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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.

01.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:40 Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

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