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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi olduMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2...

19.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:20Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2 bin 876 kişi 57,45'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 437 kişi 31,15'er, 3 bilen 84 bin 902 kişi 5,5'er, 2 artı 1 bilen 56 bin 548 kişi 7,60'ar, 1 artı 1 bilen 185 bin 114 kişi 3,45'er lira ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

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