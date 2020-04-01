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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 981. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 639 bin 95 lira 86 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

01.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:58
Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 981. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 639 bin 95 lira 86 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 185 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 114 kişi 723 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 1881 kişi 54 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 95 kişi 30 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 58 bin 933 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 40 bin 434 kişi 6 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 137 bin 562 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Şans Topu çekildi (2) - Ekonomi

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