Şans Topu çekilişi sonuçları 15 Nisan 2020: MPİ Şans Topu 983. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 983. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen üç kişi 224.452,60 TL ödülü kazandı. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 15 Nisan 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 983. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 07, 10, 16, 29, 34+07

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 NİSAN 2020

Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 10, 16, 29, 34 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiye kazanan kuponların, Giresun'un Merkez, Mersin'in Yenişehir ve Batman'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.