Şans Topu'ndan bir kişiye 875 bin lira! Şans Topu çekilişi sonuçları 25 Eylül 2019 Milli Piyango

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 954. hafta çekilişi ile Şans Topu sonuçları belli oldu. Geçen haftadan devreden ikramiyenin olmadığı Şans Topu çekilişi sonuçları mpi.gov.tr adresinden yayımlandı. Sonuçlara göre 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 25 Eylül 2019 Şans topu çekilişi sonuçları, kazandıran numaraları...

25 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU SONUÇLARI

954. hafta Şans Topu sayıları: 1, 12, 16, 18, 29 + 6

Şans Topu oyununun 954. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 875 bin 851 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 18 kişi 4 bin 709 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 208 kişi 543 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 527 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 612 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 326 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 732 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 447 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.