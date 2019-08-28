Şans Topu çekilişi sonuçları 28 Ağustos - MPİ Şans Topu 950. hafta sonuçları

28 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi Şans Topu oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı 950. hafta çekilişini gerçekleşti. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi çıktı. Büyük ikramiyenin tek talihlisi olan kişi, 842.112,30 TL kazandı. İşte 28 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları...

ŞANS TOPU 28 AĞUSTOS SONUÇLARI

Bu akşamın kazandıran 5+1 sayısı: 1 - 15 - 24 - 32 - 33 + 4 Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi 842 bin 112 lira 30 kuruş kazandı. Talihlinin kuponunu Sakarya/Adapazarı ilçesindeki bayiden yatırdığı öğrenildi. İşte çekilişin detayları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 AĞUSTOS

Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 10, 27, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Niğde'nin Bor ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6 bin 232 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 543 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 752 kişi 49 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 976 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 453 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 698 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 183 bin 864 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.