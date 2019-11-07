Şans Topu çekilişi sonuçları 6 Kasım 2019: MPİ Şans Topu 960. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 960. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi.5+1 bilen 3 kişi yaklaşık bir milyonun sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 6 Kasım 2019 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 960. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 07, 08, 27, 29, 33+10

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 KASIM 2019

Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 8, 27, 29, 33 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 978 bin 803 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 944'er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 602'şer lira, 4 bilen 3 bin 224 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 202 kişi 29'ar lira, 3 bilen 96 bin 20 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 60 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 153 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Hatay'ın Kırıkhan, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırıldı.

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Geçtiğimiz 959. hafta kazananları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 10, 30, 32, 34 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159'ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601'er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31'er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.