Şans Topu ne zaman çekiliyor? 971. hafta Şans Topu sonucu

Şans Topu çekilişi bugün sonuçlanıyor! Şansını 971. hafta Şans Topu oyununda deneyenler için haftanın şanslı numaraları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 15 Ocak'ta 970. hafta çekilişi yapılan Şans Topu sonuçlarında 5+1 bilen çıkmayınca ikramiye sonraki haftaya devretti. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı? Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılıyor, sonuçları ne zaman belli oluyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişi, her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde herkese açık bir şekilde yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Bu çekilişi canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilir ve haftanın 5+1 sayılarını anında öğrenebilirsiniz.

Şans Topu çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi ile 971. haftanın kazandıran numaraları belli olacak. Çekilişi takiben 22 Ocak Şans Topu sonuçları, aşağıdaki verdiğimiz linkte saat 21.30'dan sonra yayınlanacak.

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 17, 18, 23, 26 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 842'şer lira, 4 artı 1 bilen 254 kişi 457'şer lira, 4 bilen 3 bin 3 kişi 48'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 952 kişi 22'şer lira, 3 bilen 98 bin 297 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 752 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 304 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.