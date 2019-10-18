Şans Topu nedir? Şans Topu ne zaman çekiliyor?

Şans Topu oynayanların en çok merak ettiği Şans Topu sonuçlar, Şans Topuçekiliş sonuçları, Şans Topu tahminleri ve Şans Topu sans topu sonuçları konuların mercek altına alıyoruz. Şans oyunu sevenlerin hayallerini süsleyen Şans Topu ikramiyesi detayları için şans topu nasıl oynanır ve Şans Topu ne zaman çekiliyor konularına yakından bakabilirsiniz

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) iki değişik sayı grubundan belirlenmiş sayıda numara seçilmesine dayanan sayısal bir şan oyunudur.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu nasıl oynanır sorusu sayısal şan oyunu severlerin en çok sorduğu sorulardandır. Şans Topu şans oyununda ilk sayı grubu 1-34 numaradan, 2. sayı grubu 1-14 numaradan oluşur. Katılımcılar ilk sayı grubundan 5, ikinci sayı grubundan ise 1 adet sayı seçerek oyuna katılırlar.

Şans Topu 5+1 oyunu yaygın ikramiye vermesi ile bilinen bir şans oyunudur. Şans Topu oyununun tutturma olasılığı diğer şans oyunlarına göre daha yüksektir. Şans Topu ikramiye grupları, 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1'dir.

ŞANS TOPU NE ZAMAN OYNANIR?

Şans Topu Perşembe günü sabahtan Çarşamba 21'e kadar oynanabilir. Sayısal oyun bayilerinden oynanması mümkündür.

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekiliş Çarşamba günleri yapılmaktadır.

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu oynayanlar Şans Topu ne zaman çekilecek ve Şans Topu ne zaman çekiliyor gibi soruların cevabını merak ediyor.

Şans Topu çekiliş sat 21.15'te başlamaktadır.Şans Topu canlı yayın 21.45'e kadar devam edebilmektedir. Çarşamba günleri 21.15'ten itibaren takibe başlayan anlık olarak Şans Topu'nu takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Şans Topu şans oyununda ikramiye geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yıl içinde alınmayan ikramiyeler iptal olur.

KİMLER ŞANS TOPU İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sans Topu oyununda 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 sayı kombinasyonlarında ikramiye tutturanlar ikramiyelerini bayilerden alabilir. 5+1, 5, 4+1 sayı gruplarından ikramiyeye hak kazananlar ise ikramiyelerini Şube Müdürlükleri ve Genel Müdürlükten alabilirler. (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır.)

ŞANS TOPU NUN SONUCU NASIL AÇIKLANIYOR?

Şans Topu sonucu 3 farklı şekilde öğrenilebilir. Katılımcılar Milli Piyango resmi sitesinden canlı yayını takip ederek anlık olarak Şans Topu sonuclari bilgilerini öğrenebilirler. Şans Topu Canlı yayın sonrası resmi sitede yapılan açıklamaları takip ederek de Şans Topu sonucu öğrenilebilir. Bunun dışında sayısal şans oyunu bayilerinden de Şans Topu sonuçları öğrenilebilir.

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ŞANS TOPU CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Şans Topu canlı yayın izlemek için m.p.i. şans topu çekiliş sonuçları yayınlana Mili Piyango resmi sitesine giriş yapmalısınız. Buradan Şans Topu canlı yayınını izleyebilirsiniz.

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ŞAN TOPU NUMARALARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Şans topu numaraları ikramiyeye denk gelip gelmediğini öğrenmek için biletinizde yer alan numaralarla Şans Topu çekiliş sonucunda yer alan numaraların belirli kombinasyonlarda eşleşmesi gerekiyor.

Şans Topu 5+1 oyununda ikramiye alabilen Şans Topu numaraları :

5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1'dir.

Şans Topu numaraları, Şans Topu canlı yayın, Şans Topu açıklamaları ve Şans Topu bayilerinden Şans Topu sonucu numaraları eşleştirilerek öğrenilir.

ŞANS TOPU KAZANDIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Şans Topu oyna işlemi yapıp Şans Topu çekiliş sonucunu takip ederken Şans Topu ikramiyesi kazanmadığınızı nasıl anlayacağınız düşünülebilirsiniz. Şans Topu Milli Piyango idaresi tarafından numaraların açıklamamsı ile ikramiye kazandığınız öğrenebilirsiniz.

6 rakam içinden 6 rakamı da tuttursanız 5+1 ikramiye sizin biletinize isabet etmiş demektir. Ancak 6 rakam tutmaması halinde üzülmenize gerek yok. Çünkü diğer sayı gruplarında da ikramiye alma hakkı vardır. Bunlar;

5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 sayı gruplarında sayı tutturmanız halinde ikramiye almaya hak kazanırsınız.

ŞANS TOPU TAHMİN NASIL YAPILIR?

Şans Topu tahmini yapmak için Şans Topu en çok çıkan sayılar ve Şans Topu en çok çıkan artı sayılar, Şans Topu listesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu verilere bakılarak Şans Topu tahmini yapılabilir. Şans Topu arşiv bilgileri ile bu verilere ulaşabilirsiniz.

Şans Topu en çok çıkan sayılar :

166 defa, 161 defa, 157 defa, 153 defa, 153 defa, 150 defa, 148 defa, 146 defa, 146 defa, 145 defa, 145 defa, 145 defa, 144 defa, 144 defa, 142 defa, 142 defa, 142 defa, 141 defa, 141 defa, 139 defa, 139 defa, 138 defa, 136 defa, 136 defa, 132 defa, 132 defa, 131 defa, 131 defa, 130 defa, 129 defa, 128 defa, 128 defa, 124 defa, 121 defa

Şans Topu en çok çıkan artı sayılar :

88 defa, 81 defa, 80 defa, 72 defa, 68 defa, 67 defa, 66 defa, 65 defa, 64 defa, 63 defa, 62 defa, 61 defa, 60 defa, 60 defa