06 Aralık 2018, 09:36
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Şans Topu'nun Büyük İkramiye Talihlisi İstanbul Esenyurt'tan

Şans Topu'nun 912. hafta çekilişinde 683 bin 533 lira 55 kuruşluk büyük ikramiyesi bir kişiye çıktı. Talihli kuponu İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırdı.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 912. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 13, 19, 29 artı 9 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ESENYURT'A

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi 683 bin 533 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldı.

17 KİŞİ 5 BİLDİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 17 kişi, 4 bin 21'er lira; 4 artı 1 bilen 232 kişi, 294 lira 80'er kuruş; 4 bilen 2 bin 935 kişi, 31 lira 5'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 815 kişi, 17 lira 25'er kuruş; 3 bilen 82 bin 76 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 58 bin 36 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 9 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:36