Şans Topu - Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (Şans Topu - Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu ve Sayısal Loto için bugün çekiliş günü. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak çekilişler MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Vatandaşların katılabildiği çekilişin canlı yayını MPİ resmi sitesinden yayınlanıyor. Peki 24 Temmuz Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi, MPİ tarafından her hafta çarşamba günleri düzenleniyor. 24 Temmuz Şans Topu sonuçları için 945. hafta çekilişi canlı yayında yapılacak ve 21.15'te başlayacak. Bu çekilişle haftanın kazandıran şanslı sayıları, iki farklı küreden seçilen 5+1 sayıları ile belirlenecek. 21.30'dan sonra ise Şans Topu sonuçları açıklanacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi, MPİ tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenleniyor. 24 Temmuz Sayısal Loto sonuçları için 1238. hafta çekilişi canlı yayında yapılacak ve 21.45'te başlayacak. Bu çekilişle haftanın kazandıran şanslı sayıları, 1-49 numaraları arasından haftanın şanslı 6 sayısı belirlenecek. 22.00'dan sonra ise Şans Topu sonuçları açıklanacak.



GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Kazandıran numaralar 3, 7, 8, 25, 34 ve artı 8



Şans Topu oyununun 944. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 414 bin 379 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Güngören ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.



SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

ŞANSLI SAYILAR: 6, 15, 25, 27, 36, 44

Sayısal Loto oyununun 1236. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..