Şans Topu sonuçları 05.06.2019: Milli Piyango Şans Topu sonucu açıklandı!

5 Haziran Şans Topu sonuçları için heyecanla bekleyiş sona erdi. Geçen hafta 5+1 üç kişi, Şans Topu''ndan kişi başına 252.322,90 TL kazanmıştı. İki farklı küreden seçilen 5+1 sayılarını tahmin etme oyunu olan Şans Topu, bu akşam 938. kez düzenlendi. 21.15''te başlayan Şans Topu çekilişiyle haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Sonrasında ise Şans Topu sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. mpi.gov.tr adresinden açıklanan Şans Topu sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Şans Topu Sonuçları 5 Haziran

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 322 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul''un Fatih, Antalya''nın Kumluca ve Osmaniye''nin Kadirli ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Geçen haftaki çekilişte kazanılan ikramiyelerin dağılımı şöyle olmuştu; 5 bilen 9 kişi 8 bin 139''ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508''er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58''er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25''er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95''er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85''er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45''er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 441bin 833 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 810 bin 783 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 452 bin 191 lira aktarıldı.