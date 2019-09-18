Şans Topu sonuçları 18 Eylül 2019 - MPİ 953. Şans Topu çekilişi sonucu

Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından 2001 yılından beri Çarşamba günleri düzenleniyor. İki farklı küre kullanılarak canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. Çekilişte (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) bilenler çeşitli ikramiyeler kazanmaktadır. Geçen Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen olmadığı için 866.957,09 TL bu haftaya devretti. Peki, 18 Eylül 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu 953. hafta çekilişi Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak. Canlı yayında yapılan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Saat 21.15'te başlayan Şans Topu çekilişi mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanmaktadır.

18 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Canlı yayında yapılan 953. Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Saat 21.30'dan sonra 18 Eylül 2019 Şans Topu çekilişi sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan yayınlanacak.

18 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ DETAYLARI

Şans Topu 952. hafta çekilişi kazandıran numaraları; 6, 8, 19, 27, 34 ve artı 4

Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.