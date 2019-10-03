858 bin lira haftaya kaldı! Şans Topu sonuçları 2 Ekim 2019 Milli Piyango sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Canlı yayında yapılan 955. hafta Şans Topu çekilişi ile şanslı sayılar belirlendi. Fakat şansını bu oyunda deneyenler arasında 5+1 bilen çıkmadı. Bu sonuçla gelecek haftaya devreden ikramiye ise tam olarak 858.870,27 TL. Haberimizde Şans Topu sonuçları 2 Ekim 2019 ve Milli Piyango sorgulama detaylarını bulabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 2 EKİM 2019

Şans Topu 955. hafta kazandıran numaralar 5, 15, 29, 31, 33 ve artı 8 olarak belirlendi.

2 Ekim 2019 tarihli Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 858 bin 870 lira 27 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 374 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 198 kişi 560 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 613 kişi 53 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 852 kişi 28 lira 65'er kuruş, 3 bilen 76 bin 633 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 676 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 660 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU'NDA İKRAMİYELER NEREDEN ÖDENİYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.