Şans Topu sonuçları 3 Temmuz 2019: MPİ Şans Topu kupon sorgulama

Şans Topu oyununun, 942. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada bir çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu'nda iki farklı küre kullanılıyor. Diğer oyunlardan farklı olarak yapılan bu çekilişte 5+1 sayıları canlı yayında belirlendi. Geçen hafta devir ettiği için 1.6 milyon liraya yükselen büyük ikramiye, bu sayıları doğru tahmin 3 kişi arasında paylaşıldı. İşte Milli Piyango İdaresi resmi sitesinden yayınlanan Şans Topu sonuçları

3 TEMMUZ 2019 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Kazandıran numaralar 3, 7, 9, 17, 24 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 942. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 555 bin 320 lira 70'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Adana'nın Ceyhan, Çorum'un merkez ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 28 kişi 2 bin 974 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 291 kişi 381 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 667 kişi 37 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 374 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 421 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 291 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 641 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 581 bin 390 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 921 bin 661 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 514 bin 71 lira 5 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR? İKRAMİYELER NASIL ÖDENİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.