Bir kişiye 797 bin lira! Şans Topu sonuçları 31 Temmuz 2019

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, 946. hafta Şans Topu çekilişini canlı yayında yaptı. Ve haftanın 5+1 kazandıran sayıları belirlendi. Oyuna Ankara'dan katılan bir talihli, 797 bin 794 lira 70 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu sonuçları 31 Temmuz 2019

ŞANS TOPU SONUÇLARI 31 TEMMUZ 2019

Haftanın kazandıran sayıları: 10 - 13 - 14 - 18 - 27 + 03

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen Ankara, Çankaya'dan bir talihli, 797 bin 794 lira 70 kuruş kazandı. Şans Topu sonuçları detayları şu şekilde gerçekleşti;

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 828 bin 884 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 145 kişi 42 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 366 kişi 21 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 986 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 136 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 707 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.