Şans Topu sonuçları sorgulama: 3 Nisan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye!

3 Nisan 2019 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. 929. hafta Şans Topu kazandıran numaraları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belli oldu. İstanbul'dan kuponunu yatıran bir talihli, bu sayıları doğru tahmin eden tek kişi oldu. Böylece, Şans Topu büyük ikramiyesi olan 643 bin liranın kazananı oldu. Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile siz de kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. İşte sonuçlar...

3 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 929'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 9, 16, 19, 21 ve artı 11 olarak belirlendi.

3 Nisan 2019 tarihli Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 643 bin 197 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İSTANBUL/ AVCILAR ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 35 kişi 1837 lira, 4 artı 1 bilen 220 kişi 292 lira, 4 bilen 3 bin 14 kişi 28 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 935 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 549 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 607 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 642 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 143 bin 986 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 854 bin 107 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 441 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.