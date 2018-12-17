Şansal Büyüka: Ersun Yanal Forvet İstemiyor

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumlarda bulunan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın transfer planı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SLİMANİ'Yİ ADAM EDEBİLİR Mİ?"

Şansal Büyüka, ''Ersun hoca devre arasında bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat istemiş. Forvet istememiş. Slimani'yi adam edebilir mi?'' sözlerini kullandı.

''ÖNCELİK TRANSFER DEĞİL''

Mehmet Demirkol ise ''Fenerbahçe'nin önceliği transfer yapmak değil, eldekilerden daha iyi yararlanmak.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)