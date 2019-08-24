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Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesindeki su pompası trafosuna giren sansar, mahalleyi yaklaşık 2 buçuk saat susuz bıraktı.

24.08.2019 17:07 Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesindeki su pompası trafosuna giren sansar, mahalleyi yaklaşık 2 buçuk saat susuz bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesindeki Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MASKİ) ait su pompasına ait trafoya giren ve telef olan sansar, trafoların çıkış bağlantı noktasında kısa devre yapınca pompaya elektrik verilemedi. MASKİ ekiplerinin çalışması sonucu trafodaki sorun giderilip, mahalleye su verilmeye başlandı.

Çalışma esnasında, su deposundaki su bitince, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mersindere Mahallesi, sansarın trafoya girmesi sonucu yaşanan kesintiden etkilendi. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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