Şansın için formül var mı?

Şans var mı, yok mu?.. Kadercilere göre şans veya şanssızlık DNA'larımızda var. Bilim dünyasına göre ise, şans doğuştan gelmez. Binlerce yıllık bu tartışma Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen bilim videoları serisinin ilk filminde ele alınıyor. Filmlerin sürprizi ise, tamamı çizgilerden oluşan bilim videolarının usta karikatürist Yiğit Özgür'ün elinden çıkmış olması.

Neden bazı insanlar daha şanslı? Bazıları nasıl oluyor da öğrendiği hiçbir şeyi unutmuyor? Daha çok para kazanabilir, daha başarılı olabilir miyiz? Mutluluğun reçetesi yazılır mı?.. Peki aklımızı kurcalayan her sorunun; bilimsel bir cevabı var mıdır?

Merak edilen tüm bu soruların yanıtlarını Maltepe Üniversitesi veriyor, üstelik sadece bilimin değil, çizginin de gücünü kullanarak… Tıptan mühendisliğe sosyal bilimlerden beşeri alanlara kadar satır aralarında kalmış önemli konular bundan böyle bilim dünyasının sınırlarını aşarak,

ŞANS VAR MI; VARSA NEREDE SAKLI?

Maltepe Üniversitesi, bugüne kadar yapılan araştırmaları ve bilimsel çalışmaları inceleyerek hazırladığı filmde; şansın faktörlerini ve formüllerini irdeledi. Çünkü bilimsel araştırmalar şans diye tabir edilen olayların aslında olasılık ya da tesadüf değil, psikolojik temelli olduğunu iddia ediyor. Yani şans aslında kişinin bakış açısıyla ve risk almasıyla doğrudan ilgili. Ve insanlar, doğru zamanda doğru yerde bulunduklarında ve doğru zihinsel yapıya sahip olduklarında şanslı oluyor.

İngiltere'de 8 yıl süren bir araştırmanın sonuçlarına göre farkı yaratan çoğunlukla insanların beklentileri ve bakış açıları. Matematikçi Jim Collins'e göre de başarının iki kaynağı var. Bilinçli seçim ve disiplin. Sorunları çözerken işi şansa bırakmayan kazanıyor. Bu konuda bilim, şansın doğru kararlarla ve çalışarak artırılacağına inanıyor.

Yiğit Özgür de tüm bu bilimsel olasılıkları kendi kalemine has mizahi diliyle anlatıyor. Özgür film boyunca döviz, ev veya piyango bileti alanların şansı yaver gitmediğinde başına neler geldiğini, mutlu olmak isteyenlerin bulundukları yerde bile nasıl fark yarattığını resmediyor.

"BİLİM VE ÇİZGİNİN GÜCÜ BULUŞTU"

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar herkesin merak ettiği soruların yanıtlarını bilimsel çalışmalarla verdiklerini ancak anlatım dili olarak bu kez çizgileri kullandıklarını söyledi.

Karasar, "Bilim ve çizginin gücünü buluşturduk. Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmlerimizi ilgilenen herkesin beğenisine sunuyoruz. Usta çizerimiz Yiğit Özgür'ün çizimlerinin özellikle gençlere ve bilim dünyasına ilham olacağını umuyorum." diye konuştu.