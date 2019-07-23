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Sansürün kaldırılışının 111'nci yıldönümü

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına, sansürün kaldırılışının 111'nci yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

23.07.2019 14:48 Sansürün kaldırılışının 111'nci yıldönümü
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına, sansürün kaldırılışının 111'nci yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

ÇGD Şube Başkanı Can Hacıoğlu, yaptığı açıklamada "Hiçbir basın emekçisinin "bayram" olarak kutlayamadığı yeni bir 24 Temmuz'da, devletten, medya sahiplik yapısından, aşırı ticarileşme ve tekelleşmeden kaynaklanan sansüre karşı direnen gazetecileri selamlarken, basın meslek örgütlerini de düşünceyi açıklama ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar kullanma özgürlüğü için güçlerini birleştirmeye çağırmaktadır. 100 yıl önce hakim olan kaba sansür yöntemleri, son yılların aşırı ticarileşen, tekelleşen ve sendikasızlaştırılırken RTÜK'leştirilen medya ortamında yerlerini daha ince sansür yöntemlerine bırakmıştır. Sansür doğru demokratik tercih yapmaya engeldir. Son yılarda 5 binden fazla gazetecinin işten atıldığı bir ülkede yaşıyoruz ve ne yazık ki gazetecilerin hiçbir iş güvencesi de yok. Her gün işten atılma korkusuyla yaşayan insanların kafalarındaki oto sansürü beslememeleri, "şöyle yazarsam işimden olur muyum?", "şunu yazmasam daha mı iyi olur?" diye düşünmemeleri olanaksızdır. Tekelleşme, sansür, oto sansür hepsi gazetecilerin mücadelesi için önlerinde duruyor" şeklinde kobnuştu. - ESKİŞEHİR

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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