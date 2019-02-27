Santa Farma İş Geliştirme Direktörü Ayça Sezer Oldu

1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Sezer, 1999-2009 yılları arasında Bilim İlaç'ta sırasıyla Medikal Müdür ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev aldı. 2009-2010 yılları arasında Generica İlaç'ta İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan Sezer, sonrasında Dr. Feridun Frik İlaç'ta İş Geliştirme Direktörü, 2011-2012 yılları arasında ise Farmalider Group'ta Stratejik Geliştirme Direktörü olarak yer aldı.

2012-2015 yılları arasında Bilim İlaç'ta İş Geliştirme Direktörü olan Sezer, 2015-2019 yılları arasında Birleşik Arap Emirliklerinde Julphar Gulf Pharmaceutical'da İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı.

Kaynak: Bültenler