Santa Harabeleri ziyaretçilerini bekliyor

Trabzon- Gümüşhane sınırında yer alan Santa Harabeleri, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.Gümüşhane merkeze 72, Trabzon'un Arsin ilçesine ise 42 kilometre mesafedeki Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri, bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta da bir çeşme bulunuyor.Birbirini kuş bakışı çok net görebilen 3 ayrı yamaç üzerine kurulmuş Santa Harabelerinde mahalle olarak da 7 yerleşim yer alıyor.Bu mahallelerde 18. yüzyılın son yarısında inşa edilen resmi binalar da dikkati çekiyor.Son yıllarda özellikle fotoğraf tutkunlarını cezbeden Santa Harabeleri, yerli ve yabancı turistlerce de keşfedilmeyi bekliyor."Santa, Gümüşhane için önemli bir değerdir"Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumanlı köyü sınırlarında bulunan Santa Harabeleri'nin Gümüşhane için önemli bir değer olduğunu söyledi.Santa'nın, Gümüşhane'nin kültürel ve doğal aksı içerisinde çok özel bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Taşbilek, "Santa, çevresiyle beraber bir tarafta Sümela, Çakırgöl, bir tarafta Taşköprü, Karaca Mağaramız, Limni Gölümüz, bu tarafa geçtiğimizde Örümcek ormanlarımızla Gümüşhane'nin ülkemize sunduğu çok özellikli bir turizm destinasyonudur." dedi.Taşbilek, geçen yıl itibarıyla Santa'ya ulaşımla alakalı sıkıntıları giderebilmek amacıyla yol çalışması yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:"Bu yıl inşallah yol çalışmamızı da tamamlanmış hale getireceğiz. Bu faaliyete geçtikten sonra Santa antik kenti Gümüşhanemize, yakın çevremize, Trabzon'a gelen turistlerimize daha rahat hizmet sunar hale gelecektir. Birtakım altyapı faaliyetleriyle ilgili de çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bunlarla beraber Santa, çok özellikli bir turizm destinasyonu olarak bütün turistlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.""Santa'nın tek bir köy olarak turizm destinasyonuna dönüşmesi lazım"Bölgeyi gezen Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da Santa Harabeleri'nin bölgenin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade etti.Kendisinin de Santa Harabeleri'ne gezmek amacıyla geldiğini aktaran Koçhan, şunları kaydetti:"Santa, bu bölgede Yeşil Yol'un üstünde kalan önemli bir uğrak destinasyonu. Şu ana gelebilmiş bir kilisesi, etrafında birçok çeşmesi ve orijinal evleriyle beraber güzel bir destinasyon. O nedenle de buradaki tarihi eserlerin bir an önce restore edilmesi ve oranın gerçek anlamda tek başına, tek bir köy olarak turizm destinasyonuna dönüşmesi lazım."Koçhan, bölgenin Sümela Manastırı'na gelen turistler açısından da önemli olduğunu belirterek, Santa'nın diğer turizm destinasyonlarına ulaşım ve konum açısından da önemli bir noktada bulunduğunu kaydetti.Santa'nın turizm anlamında gelişeceğine inandığını dile getiren Koçhan, "Bu da gerçekleştirilirse önümüzdeki 2-3 yılda özellikle Yeşil Yol'un da o bölgeden geçmesiyle beraber turizm potansiyelinin giderek daha da artacağına inanıyorum." dedi.Gezginlerden Ömer Adıgüzel de Santa Harabeleri'nin ve bölgedeki tarihi yapıların korunması gerektiğini belirtti.Adıgüzel, "Bu kültür hazinesinin turizmde daha da ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.