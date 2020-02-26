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Şantajla 100 bin TL isteyen çete tutuklandı

Gaziantep'te videolarını çektiği kişiden şantajla 100 bin TL para isteyen 3 kişilik çete yakalanarak, gözaltına alındı.

26.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:03Şantajla 100 bin TL isteyen çete tutuklandı
'te videolarını çektiği kişiden şantajla 100 bin TL para isteyen 3 kişilik çete yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, videosu çekilerek kendisinden 100 bin TL para istendiği iddiasıyla şikayetçi olan bir şahsın müracaatının ardından harekete geçti. Şahısların kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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