Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şantiyelerde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

13.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:26
Şantiyelerde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19 maddelik kılavuz, şantiye çalışanlarının ve İSG profesyonellerinin dikkatine sunuldu.
"Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Koronavirüse Karşı Korunun" başlıklı kılavuzda, işverenin iş yerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiği belirtildi.
Kılavuzda, birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.
İşverenlerin dikkate alması gereken önlemler kılavuzda şu şekilde sıralandı:
"Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek.
Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak.
Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanacak.
Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak.
Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.
Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.
Çalışanların birbiriyle iletişiminin asgari düzeyde olması sağlanacak.
Çalışanların hayatının tehlikeye atılması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek."
Çalışanların ateşi düzenli ölçülecek
Çalışanların ateşinin sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülmesi istenen kılavuzda, ateşi yüksek olanların iş yeri hekimine yönlendirilmesi, alınacak tedbirler hakkında çalışanların düzenli olarak bilgilendirilmesi gerektiği aktarıldı.
Kılavuzda şu ifadeler yer aldı:
"Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak. Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek. Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak. Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak."
Şantiye alanlarındaki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili önlemlere de değinilen kılavuzda, şu hususlara dikkat çekildi:
"Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalı. Çalışanların dezenfektana, suya sabuna erişimi sağlanmalı. Düzenli havalandırma yapılmalı. Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınmalı. Ülke genelindeki tedbirler ihlal edilmemeli."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Şantiyelerde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:04: Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası - Haber 12:04: Sokak ihlalinin cezası ağır oldu - Haber 12:03: Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi - Haber 12:03: Ordu'da korona tedavisi gören hastaların evlerine ulaşımı için özel servis - Haber 12:02: Ukrayna'da Çernobil alarmı! Yangın, nükleer santrale yaklaştı - Haber 11:55: Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler