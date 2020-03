Şantiyelerin "Solmaz ablası"

Adana'da müteahhitlik yapan Solmaz Kayalı Durak, 12 yılda bin konut inşa ederek kadının gücünü inşaat sektöründe de gösterdi. Eşini de yanında çalıştıran Durak, aradan geçen zamanda şantiyedeki işçilerin de patronu değil "Solmaz ablası" oldu.Evli ve 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Solmaz Kayalı Durak, 12 yıl önce aile şirketlerinin farklı sektörlerde yer almak istemesi nedeniyle hep hayali olan müteahhitlik işine girmeye karar verdi. Ancak üniversitede iktisat bölümü okuyan Durak, bu hayalini gerçekleştirmek için önce Betonarme Demir, Kalıp ve Çatı Elemanı Eğitim Kursu'na gitti. Bu kursu başarıyla bitiren genç kadın, ardından ev yaptığında satışını da kolay bir şekilde yapabilmek için Emlakçılık Kursu'na gitti.Kursları başarıyla tamamlayan Durak, 2008 yılında kendi arsaları üzerinde ilk konut projesini hayata geçirdi. İlk projede biraz zorlanıp eksiklerini gören Solmaz Kayalı Durak, daha sonraki projelere ise o eksikleri gidererek devam etti. İşe ilk başladığı dönemde 2 kızı küçük olan Durak, onları da şantiyeye getirerek büyüttü. 2016 yılında kurumsal firmada yönetici olarak çalışırken işlerin yoğunlaşması nedeniyle işinden ayrılan eşi Nihat'ı yanına alan Durak, son 4 yıldır da eşiyle birlikte işine devam ediyor. 12 yılda bin konut inşa eden Durak, kadının gücünü şantiyelerde de gösterdi."Hayalimi gerçekleştirdim"Müteahhit Solmaz Kayalı Durak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektöründe tüm işlerini titizlikle yapan kadınların da başarı sağlayacağını, hem bir eş, hem bir anne, hem de iş dünyasında faaliyet göstermenin zor ve bir o kadar da gurur verici olduğunu söyledi. Durak, "Öğrencilik yıllarımda mimarlık okumak istiyordum ama böyle bir atılıma 2008 yılında başladım. Eğitimler aldım ve 2008 yılında kendi arazimiz üzerinde ilk işimizi gerçekleştirdik. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum" diye konuştu."Kadın isterse her şeyi yapar"12 yılda bin konut yaptığını ve 110 kişiye istihdam sağladığını kaydeden Durak, sektördeki erkek müteahhitlerin ilk başta kendisini yadırgadığını belirterek şunları söyledi:"Her dönem olduğu gibi sektör dalgalanma yaşıyor. Ben oluşturduğum güvenle ayaktayım şu anda. Aktif 2 projem var. 110 kişiyi istihdam ediyorum. 12.yılım bu meslekte. Erkekler önce yadırgadılar. İsmimin unisex olması nedeniyle beni görene kadar kadın olduğumu bilmediler. Kadın yapamaz diye bir şey yok. Kadın isterse her şeyi yapar. 2016 yılında eşimde aramıza katıldı. Eşim gelince şantiye sayılarını arttırdık. Bu işi yapmadan önce anne ve eşsin. Çocukları şantiyeye getiriyordum. Şantiye de ayağımın altında büyüdüler. Ne kadar başarılı bir iş kadını da olsan anneliğin ön planda."Konut almak için gelen müşterilerin eve baktıklarında 'Buraya kadın eli değmiş' dediğini belirten Solmaz Kayalı Durak, "Ben en küçük ya da en büyük daireyi yaparken kendim kullanacakmışım gibi hayalini kurarak projelendiriyorum. Gelen müşteriler kadın eli değmiş diyor. İnşaata girmeden inşaat bitiren müteahhit arkadaşlarımı tanıyorum" dedi.İnşaatlarında çalışan işçilerin kendisine artık 'abla' dediğini kaydeden Durak, "Abla-kardeş ilişkisi içerisindeyiz şu anda. 12 yıldır hala aynı ekiple çalışıyoruz. Önce Solmaz hanım ile başlayan sonra ablaya dönüyor" ifadelerini kullandı."Kadın isterse her mesleği yapar"Kadınların her işi başarabileceğini aktaran Solmaz Kayalı Durak, "Kadın anadır, topraktır ve üretendir. Kadın üretirse mutlu. Üreten kadını mutlu, tüketen kadını mutsuz olarak görüyorum. Ben şu veya bu mesleği yapamam diye düşünmesin. Kadın isterse her mesleği yapar" diye konuştu.Solmaz Kayalı Durak'ın 10 yıldır şantiyelerinde şeflik yapan Suat Mazlum ise kadınların inşaat sektöründe kendilerini kabul ettireceğini vurgulayarak, "Kadın müteahhidin işlere girdiğini duyuyorduk. İlk başta insan garip oluyor. İnşaat genelde erkek işi, kadınların ne işi var diye düşünüyor. Bende şaşırdım ama 10 yıldır gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Artık kadınlarımız da bu işte ben de varım deyince gördük ve inandık. Kadınlarımız zor sektör de olsa kendilerini bu sektörde kabul ettirecekler. Solmaz hanım canlı örneği oldu bunun. Artık Solmaz ablamız oldu. Gerçekten patron değil abla gibi davranıyor. Kadınlar sektörde olurlarsa memnun edici olur. Şantiyelerimizde kadın elinin değdiğini görüyoruz. Mülk sahibi insanlarda bize bunu iletiyor" şeklinde konuştu. - ADANA