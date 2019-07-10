10.07.2019 10:33
Haberler» Güncel» Haber

Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

Daha çok kurnazlıklarıyla zihinlerde yer edinen tilkiler, vahşi hayvanlar olarak bilinse de insanlarla iletişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Türkiye'de hemen her bölgede görülen tilkiler, özellikle ormanlık alanlarda yaşıyor. Her ortama ayak uydurabilen bu hayvanlar, zaman zaman şehre yakın alanlara giderek beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde de bir tilki, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu. Şantiye çalışanlarından Mehmet Poyraz, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen tilkiyi beslemeye başladı. Zamanla şantiyede kolayca yiyecek bulduğu için duruma alışan tilki, her gün buraya gelmeye başladı. Şantiyede bulunan evlerin önüne gelerek kendisini gösteren tilkiye şantiye personelleri pencereden yiyecek uzatıyor. Evcil bir hayvan gibi davranan tilkiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de şantiyeye gelen tilkiyi besleyen Poyraz'ın çektiği görüntüler yaşananları gözler önüne seriyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Mehmet Poyraz, Türkiye, Şuhut, Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:03   ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi
11:03   Şanlıurfa'daki "Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi"
11:02   Vali Pehlivan, yol yapım çalışmalarını denetledi
11:02   Leyla'nın ailesine DNA testi yapılmış
11:02   Huzuru Köyde Bulanlar - İkinci baharlarında devlet desteğiyle işletmeci oldular
11:02   BURSA İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
11:02   AĞRI Leyla'nın ailesine DNA testi yapılmış