30.06.2019 10:30
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Şantiyeye inen ayı, bekçinin attığı topla oynadı

Şantiyeye inen ayı, bekçinin attığı topla oynadı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde şantiyeye inen ayı, bekçi Mustafa Serhat Nar'ın attığı futbol topuyla bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde şantiyeye inen ayı, bekçi Mustafa Serhat Nar 'ın attığı futbol topuyla bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu. Nar, o anları cep telefonunun kamerasıyla an be an kaydetti.
Sarıkamış'ta ayılar, havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek bulabilmek için ilçe çöplüğüne kadar inmeye başladı. Ayılardan biri de Sarıkamış Ormanı'na yakın bir alanda kurulan inşaat şantiyesinde görüldü. Sabah erken saatlerde şantiye alanına girerek yiyecek arayan ayıyı gören bekçi Mustafa Serhat Nar, "Gel top oynayalım" diye seslendiği ayıya doğru futbol topunu attı. Nar'ın çağrısıyla yaklaşan ayı, bir süre sonra topu götürmeye çalıştı. Şantiye bekçisinin "Topu götürme" diye bağırdığı ayı, bir süre sonra topu bırakarak alandan uzaklaştı.
Mustafa Serhat Nar, o anları cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.


- Kars
Kaynak: DHA
Kars , Sarıkamış , Nar , Güncel

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