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Santralde çalışanlar ilçede konaklaması talep edildi

Gülnar Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, ilçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların ilçe sınırlarında konaklamalarını istediklerini belirtti.

24.08.2019 18:14 Santralde çalışanlar ilçede konaklaması talep edildi
Gülnar Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, ilçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların ilçe sınırlarında konaklamalarını istediklerini belirtti.
Bağca, Konseyin 2. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, santralin yapımının Büyükeceli Mahallesi'nde sürdüğünü hatırlattı.
Santralde çalışanların konaklama konusuna değinen Bağca, "Santralde çalışanların konaklamalarının ilçe sınırlarında olması konusunda vatandaşlarımızın talebi var. Biz de bunu istiyoruz. 28 Ağustos'ta Gülnar Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıda, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla konuyu görüşeceğiz." dedi.

Kent Konseyi, Akkuyu, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

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