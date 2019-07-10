santralistanbul Kampüsü'nde BİLGİ Fashion Show

MODA Tasarımı Bölümü öğrencileri mezuniyet tasarımlarını sergiledi. Bir kavram veya temadan yola çıkan 57 öğrencinin tasarımları büyük ilgi gördü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 2018-2019 akademik yılı mezuniyet defilesi santralistanbul Kampüsü'nde yapıldı. Tamamen öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikte bu yıl ilk kez Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Lisans Programı'ndan 37, Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nden 20 öğrencinin tasarımları birlikte sergilendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin açıklamasına göre mimari, sinema, resim sanatı, kültürel ikonlar ve sosyal trendler gibi çeşitli kaynaklardan beslenerek tasarımlar ortaya koyan öğrencilerin defileye hazırlık süreci aylar önce başladı. Öğrenciler, bir kavram veya temadan yola çıkarak fikir geliştirip koleksiyonlarını tamamladı.

"AMAÇ ÖZÜMÜZDEKİ DEĞERLERİ SAPTAMAK"

Öğrencilerin kalıp, dikiş, drapaj, tasarım, defile hazırlığı, styling ve stüdyo çalışmaları ile yoğun bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını belirten Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi "Size aktarılan bilgi ve beceriler, sadece kalıp hazırlamak, kumaş seçmek, tasarım öyküsü oluşturmak ya da dikiş dikmek gibi yetilerin kazanılması için değil, tasarım hedeflerinizin özündeki değerleri saptayıp öne çıkarmanız için verildi. Gelişim yolunuzda sizi bekleyen zorluklarda inanıyoruz ki değerlerinize yönelik bir yaklaşımla giydireceğiniz topluluklar moda ile kendi kimliklerini adil, insana saygılı, güvenli ve tüm canlıların yaşam bütünlüğünü gözetir seviyede ortaya koyacaklar" diye konuştu.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fuat Beyazıt ise "Öğrenciler bu defile için büyük emek verdi. Her bir detayı düşünerek, yaparak öğrendiler. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, profesyonel hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

- İstanbul