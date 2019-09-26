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Santur sanatçısı Anar Halfeti'de konser verdi

Santur sanatçısı Sedat Anar, Halfeti'de konser verdi.

26.09.2019 10:32Santur sanatçısı Anar Halfeti'de konser verdi
Santur sanatçısı Sedat Anar, Halfeti'de konser verdi.
Halfeti Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, santur sanatçısı Sedat Anar eski Halfeti'de sahne aldı.
Anar, doğduğu topraklarda konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Anar, solo ve enstrümantal konserinde "Suyun Ayak Sesi", "Sokak Sessizliği" ve "Biraz da Santur Anlatsın"ın arasında bulunduğu kendi bestelerini çaldı.
Etkinliğe, Kaymakam Selami Korkutata, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile müzik sevenler katıldı.
Konser öncesi konuşma yapan Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Sedat Anar'ın Halfeti'nin yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesi olduğunu söyledi.
Albayrak, ilçedeki sosyal ve kültürel çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Şeref Albayrak, Halfeti, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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