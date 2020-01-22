Haberler » Gündem » Şanzıman nasıl yazılır? TDK'ya göre Şanzıman mı, şanzuman mı? - Haberler

Şanzıman nasıl yazılır? TDK'ya göre Şanzıman mı, şanzuman mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Şanzıman". Peki, şanzuman nasıl yazılır? TDK'ya göre şanzıman mı, şanzuman mı yazılır?

22.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:24

Şanzıman kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şanzuman nasıl yazılır? Şanzıman mı, şanzuman mı? TDK'ya göre şanzıman bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞANZIMAN NASIL YAZILIR? ŞANZUMAN MI, ŞANZIMAN MI?

Şanzuman: Yanlış

Şanzıman: Doğru

Cümle içinde kullanımı:

"Arabanın şanzımanından değişik sesler geliyordu."

ŞANZIMAN NE DEMEK?

Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu.

Şanzıman nasıl yazılır? TDK'ya göre Şanzıman mı, şanzuman mı?

Gündem, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

11:46  Besic Teşkilatı nedir? Besic Teşkilatı komutanı kimdir?
11:33  Glovo nedir? Glovo kimin? Glovo hangi ülkenin markasıdır?
11:04  Pelin Akil kimdir? Pelin Akil hayatı ve biyografisi!
10:46  Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz ile evlenen Kübra Kelkit kimdir?
10:12  Anadolu Birliği Partisi nedir? Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı kimdir? ABP lideri kimdir? Bedri Yalçın kimdir? Bedri Yalçın biyografisi!
22.01.2020 11:53:06