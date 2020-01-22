Şanzıman nasıl yazılır? TDK'ya göre Şanzıman mı, şanzuman mı?

Şanzıman kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şanzuman nasıl yazılır? Şanzıman mı, şanzuman mı? TDK'ya göre şanzıman bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞANZIMAN NASIL YAZILIR? ŞANZUMAN MI, ŞANZIMAN MI?