Şanzıman nasıl yazılır? TDK'ya göre Şanzıman mı, şanzuman mı?

Şanzıman kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şanzuman nasıl yazılır? Şanzıman mı, şanzuman mı? TDK'ya göre şanzıman bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
ŞANZIMAN NASIL YAZILIR? ŞANZUMAN MI, ŞANZIMAN MI?
Şanzuman: Yanlış
Şanzıman: Doğru
Cümle içinde kullanımı:
"Arabanın şanzımanından değişik sesler geliyordu."
ŞANZIMAN NE DEMEK?
Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu.