Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü!

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, 30 Haziran'da Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek Adriano'yla ilgili transfer çalışmalarına başladı. Globo'da yer alan habere göre, Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca, futbol tarzını çok beğendiği Brezilyalı sol beki mutlaka takımında görmek istiyor.

BREZİLYA'YA TATİLE GİDECEK

Adriano'nun da ülkesi Brezilya'da futbol kariyerini noktalamak istediği biliniyor ve arasının iyi olduğu Cuca ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor. Kısa bir süre sonra Brezilya'ya tatil yapmaya gidecek olan Adriano ile görüşmelere başlayacak Sao Paulo, finansal şartları zorlayarak deneyimli oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

(Fanatik)