Sap se, ikinci çeyrek ve yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

SAP SE CEO'su Bill McDermott değerlendirmesinde şunları söyledi: "SAP toplam gelirinde, bulut gelirinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dışı (non-IFRS) faaliyet gelirinde çift haneli büyüme elde etti. Qualtrics, Deneyim Yönetimi kategorisinde global bir standart olarak hızla büyüyor. Bulut brüt kâr marjlarımızın artışında da görüldüğü gibi operasyonlarımızı en iyi yönetme hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Deneyim Yönetimiyle (Experience Management) güçlenen CEO dijital dönüşümü gündeminde, yılın tamamına yönelik öngörülerimiz kararlılıkla devam ediyor."

SAP SE CFO'su Luka Mucic ise "Operasyonel mükemmelliğe yönelik çalışmalarımızın etkisini şimdiden görmeye başlamamızdan memnuniyet duyuyorum. Son yaptığımız satın almadan kaynaklanan kârlılık etkileri ve son dönemde Asya'daki yazılım gelirleri performansımızı etkileyen kısa süreli bölgesel ticari belirsizlik düşünüldüğünde, IFRS dışı faaliyet kârımız ve kârlılık performansımız kayda değer bir seviyede gerçekleşti. Devam eden güçlü müşteri talebi ve kâr odaklı yaklaşımımız sayesinde, orta vadeli hedeflerimize olduğu gibi 2019 yılı hedeflerimize de ulaşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz." dedi.