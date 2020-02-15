Haberler » Güncel » Sapadere Kanyonunda bakım - Haber

Sapadere Kanyonunda bakım

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

15.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:00Sapadere Kanyonunda bakım
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sapadere Kanyonunda aşırı yağışlardan bozulan yollarda çalışmalara başlandı.

Sapadere Kanyonu'nda ahşap yürüyüş yolları ve girişteki parkelerin tamiratı yapılıyor. İki ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla Kanyonun ziyaretçiler için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Alanya'nın önemli turistik noktalarından Demirtaş vadisinde bulunan Sapadere Kanyon yolu Alanya Belediyesi tarafından genişletilip asfaltlanmıştı. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:27:01