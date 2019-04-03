Sapanca Belediye Başkanı Özen, Mazbatasını Aldı

Kaynak: AA

AK Parti'den Sapanca Belediye Başkanı seçilen Özcan Özen, mazbatasını aldı.Özen'e mazbatasını, Sapanca İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Yalçın verdi.Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve MHP İlçe Başkanı Gökhan Alemdar ile Sapanca Belediyesi'ne geçen Özen, eski Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'den görevi devraldı.Özen, burada yaptığı konuşmada, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Sapancalı'ların belediye başkanı olacağını söyledi.Kendisine destek veren vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Özen, "Sapanca için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime inanın. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.Başkanlık mührünü Özen'e teslim eden Yılmazer de 2014 yılında aldığı bayrağı yine AK Parti'li belediye başkanına devretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yılmazer, "Özcan Özen başkanımızın Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde seçim süresince verilen sözleri yerine getireceğinden en ufak şüphem yok. Bugün de kendisine Sapanca Belediye Başkanlığı gibi onurlu görevi bırakmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." şeklinde konuştu.