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Sapanca Belediyesi, Asfalt Kırıklarını Değerlendiriyor

Sapanca Belediyesi, asfalt kazıları sonucunda çıkan malzemeleri çöpe atmak yerine, alt yapısı tamamlanmamış sokaklarda kullanarak değerlendiriyor.

06.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:27 Sapanca Belediyesi, Asfalt Kırıklarını Değerlendiriyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Mahallesi'ne 393 m3 asfalt kırığı serildi. Çalışmalar hakkında bilgi vere Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu; "Ekiplerimiz tarafından alt yapı çalışması tamamlanmış olan Mahmudiye Mahallesi Bülbül Sokak ve Şelale Sokağa 270 metre uzunluğunda 390 m3 asfalt kırığı serildi. Vatandaşlarımızın yolunu daha rahat ve aktif bir şekilde kullanabilmeleri için yola asfalt kırığı malzemesi serip kullanışlı hale getirdik. Asfaltımızı çöpe atmak yerine bir nevi geri dönüşüm yaparak tekrar ihtiyaçlar dâhilinde kullanıyoruz. Program dâhilinde çalışmalarımız tüm ilçede devam etmektedir" dedi.

Mahmudiye Mahalle sakinleri belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sayesinde zorlu kış şartlarında rahat ulaşım sağlayabileceklerini belirttiler.


Fen İşleri Müdürlüğü, Sapanca Belediyesi, Mahmudiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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