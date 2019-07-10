10.07.2019 11:10
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Sapanca Belediyesi fen işleri ıslah çalışması yapıyor

Sapanca Belediyesi fen işleri ıslah çalışması yapıyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ıslah ve yağmur suyu kanal çalışması yapılıyor.

Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yaz aylarının daha rahat geçmesi adına Yanık, Kurtköy, İlmiye, İkramiye, Şükriye, Fevziye, Memnuniye ve Nailiye mahallesinde stabilize çalışması yapılıyor.

Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu; "Toplamda 1080 m3 stabilize malzemeyle alt yapısı tamamlanmış alanlarda stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarım aynı zamanda onarım çalışması ve İlmiye mahallesi yağmur suyu kanal çalışmasını da tamamladı. Gerek görülen mahalle ve sokaklarda bakım çalışmalarımız program dahilinde devam edecek" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler
Kurtköy, Güncel

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