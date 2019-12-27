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Sapanca Belediyesi, hayvanların tüm bakım işlemlerini yapıyor

Sapanca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi 'ne getirilen hayvanların tüm bakım işlemleri yapılıyor.

27.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:22 Sapanca Belediyesi, hayvanların tüm bakım işlemlerini yapıyor

5199 sayılı hayvanların koruma kanunu kapsamında rehabilitasyon amaçlı toplanarak geçici bakımevine getirilen hayvanlar kısırlaştırma, tedavi, bakım ve küpeleme işlemleri gerçekleştirilerek alındığı ortama geri bırakılma esasına göre hizmet verilmektedir.

Sokaktaki sahipsiz canlılara sunulan ve onların refahını amaçlayan uygulama kapsamınca: Sahipli hayvanlara teşhis, tedavi ve aşılama hizmeti verilmemektedir. Küpesiz olan köpekler kısırlaştırılıp aşılanıp alındığı ortama bırakılmaktadır. Kısırlaştırılan ve küpelenen canlıya daha sonra müdahale edilmemektedir. Sokak hayvanları geçici bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavisi ve küpelenmesi tamamlanan hayvanlar alındığı ortama geri bırakılmaktadır.

Ayda 35 ile 40 hayvanın bakımı

Sapanca Belediyesi Veteriner Hekimi Samet Ateş yaptığı açıklamada "Hayvan Bakım evimiz kısırlaştırma, aşılama ve tedavi amaçlıdır. Hayvanlar sürekli burada tutulmuyor. İşlemler tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılıyor. Ayda 35 ile 40 hayvanın bakımı merkezimizde yapılmakta. Özel günlerde hediye olarak alınan ve sonrasında bakılamayıp sokağa terk edilen hayvanlar ile kendi ilçelerindeki köpeklerden kurtulmak isteyenler tarafından bırakılan başıboş köpekler bölgemizdeki hayvan popülasyonunun artmasına neden olmaktadır. Biz belediye olarak hizmet ederken ne vatandaşlarımızın nede sokak hayvanlarının mağdur olmamasına özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.


Sapanca Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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