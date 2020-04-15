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Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sitedeki 4 apartman ile aynı bölgedeki 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

15.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:55
Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sitedeki 4 apartman ile aynı bölgedeki 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Apartmanların çevresine bariyer çekilerek, giriş çıkışlara izin verilmedi.

Sapanca Hıfzıssıhha Kurulu, Gazipaşa Mahallesi Kestanelik mevkiinde bulunan TOKİ konutlarındaki 4 apartman ile aynı bölgedeki Özgürlük Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 14 gün karantinaya alınmasını karar verdi. Karar sonrası bölgeye polis, sağlık ve Sapanca Belediyesi ekipleri geldi. Apartmanların çevresine bariyerler çekilirken, polis ekipleri apartmanlara giriş ve çıkışlara izin vermedi. Apartmanlarda bulunanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı öğrenildi. Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile İlçe Sağlık Müdürü Arzu Ayan Bostancı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Sapanca, Güncel
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