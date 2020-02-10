Haberler » 3. Sayfa » Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Haberler

Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

10.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:25Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
'nın ilçesinde bulunan ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesinde Uzunku Mahallesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz erkek cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede başından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Cesedin kimliğinin tespiti ve kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine nakledileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Sakarya, Sapanca, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:57:25