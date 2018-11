Sapanca' da 'Dünya Çocuk Hakları Günü' Kutlandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:47



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:47

Dünya Çocuk Hakları günü programda konuşan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer , "Çocuklarımız için önemli projeleri üretmeye devam edeceğiz" dedi.Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle Sapanca'da etkinlik düzenlendi. Sapanca Belediyesi , Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Sapanca İlkokulu tarafında düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü kutlama programı gerçekleştirildi. SAÜ Turizm Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Kütük , Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Hakan İzmir , Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede ve protokol üyeleri, veliler ve öğrencilerin katıldı."Başkan Bayar'dan, Başkan Yılmazer'e plaket"Öğrencilerin sunumlarıyla gerçekleşen programda söz alan Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Bayar, böyle bir programa ev sahipliği yapmış oldukları mutluluğu dile getirerek, "Biz Sakarya 'nın ve Sapanca'nın ilk çocuk meclisi olma özelliği bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Dünya Çocuk Hakları Günü programını gerçekleştirmemizde emeği geçen arkadaşlarımıza, Sapanca İlköğretim Okulu'na ve bizlerde büyük emeği, katkısı olan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmasının ardından Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e plaket takdim etti."Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm hiç eksilmesin"Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede konuşmasında, "Ülkemizde ve dünyada her yeni doğan bebek gelecektir, yarınlara umuttur. Tüm çocukların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için bir gün değil her gün varız. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm hiç eksilmesin" şeklinde konuştu."Çocuklarımız için önemli projeleri üretmeye devam edeceğiz"Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle tamamen çocuklarımızın emekleriyle hazırlanan bu programda emeği geçen çocuklarımızı öncelikle kutluyorum. Çocuklarımızın olduğu her yerlere biz de eğlence grupları ve parklar, bilgi kültür evleri yapıyoruz. Bu bağlamda çocukların söz hakkına önem verme anlamında ilimizin ve ilçemizin ilk Kent Konseyi Çocuk Meclisini kurduk. Bunun yanı sıra ilçemizdeki okullarımızdaki düzenlemeler, eğitim anlamında vermeye çalıştığımız destekler, Kültür Merkezlerimizdeki eğitim kursları, spor ve konferans salonlarında çocuklarımız için hazırlanan spor kursları, tiyatro ve sinema gösterimleriyle çocuklarımızın yüzünü hep güldürmek istiyoruz. Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için daha da çok çalışmalıyız. Bu noktada hükümetimizin, devletimizin özverili çalışmalarına destek olarak Belediyemizce çocuklarımız için önemli projeleri üretmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımız için hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünce ile bugün burada bulan ve bulunamayan tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur, barış ve başarı dolu bir dünya diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA