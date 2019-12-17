Haberler » Güncel » Sapanca'da kış temizliği - Haber

Sapanca'da kış temizliği

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sapanca genelindeki park, bahçe ve yol kenarlarında kış temizliği yapılıyor.

17.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:14Sapanca'da kış temizliği

Belediyesi, vatandaşların dinlenip yürüyüş yapabileceği alanların düzenlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kış temizliğiyle ilçe genelindeki yeşil alanlarda çimlerin biçimi, ağaçların budaması gerçekleştiriliyor.

Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin; "Ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde sırasıyla yeşil alanlarda, parklarda bakım işlerini gerçekleştiriyoruz. Uzunkum Park ot kesimi, Kırkpınar merkez, Camicedit Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi yola sarkan ağaç dalları budama çalışmalarımız devam ediyor. Sapanca'ya gelen misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek, halkımıza daha nezih ortamlar sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


Sapanca Belediyesi, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:04 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
18:04 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (8) - Haber
18:04 Kadına şiddetle mücadele kapsamında hakkında tedbir kararı bulunanların silahları emanete alınacak - Haber
18:02 Mutfak tüpü sızıntısı nedeniyle karı koca tedavi altına alındı - Haber
17:57 OSKİ Genel Müdürlüğü Fatsa'da - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
17.12.2019 18:06:37