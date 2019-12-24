Haberler » Güncel » Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma - Haber

Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü lodostan kaynaklanan yıkıntı ve kırılan dallar beklenmeden topladı.

24.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:08 Sapanca'da lodos sonrası hummalı çalışma
Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü lodostan kaynaklanan yıkıntı ve kırılan dallar beklenmeden topladı.

Yıkılan ağaç ve kırılan dallar nedeniyle yollar bir süre trafiğe kapandı. Alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı yaşanmazken Sapanca Belediyesi ekipleri gün boyu teyakkuzda bulundu. Lodos sonrası yapılan çalışmalar hakkında konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Lodosun ardından birçok cadde ve sokakta budama ve temizlik çalışmaları ara vermeden ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Halkımızın can ve mal konusundaki gereken hassasiyetle çalışmalarımız hızlı ve güvelik çerçevesinde gerçekleştirildi" dedi. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04   UBER'E TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR -2 - Haber
15:03   Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek - Haber
15:03   DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber
15:03   Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı, son anda yakalandı - Haber
14:59   Van'ın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:10:29